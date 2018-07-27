Митинг против пенсионной реформы прошел в Ижевске

Накануне, 26 июля, на площади около монумента Навеки с Россией в столице Удмуртии прошел митинг против повышения пенсионного возраста. На мероприятии выступили представители общественных и политических организаций, также собирались подписи участников против новой реформы пенсионной системы.

Митинг был официально согласован властями. По данным организаторов, участие в мероприятии приняли не менее 2 тысяч ижевчан. Происшествий зафиксировано не было.

Напомним, в июне текущего года правительство России внесло законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. В июле он был принят Госдумой в первом чтении. Окончательное решение примут осенью.