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Митинг против пенсионной реформы прошел в Ижевске
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Митинг против пенсионной реформы прошел в Ижевске 

Izhlife 1 час назад
Фото: Izhlife
Накануне, 26 июля, на площади около монумента Навеки с Россией в столице Удмуртии прошел митинг против повышения пенсионного возраста. На мероприятии выступили представители общественных и политических организаций, также собирались подписи участников против новой реформы пенсионной системы.
Митинг был официально согласован властями. По данным организаторов, участие в мероприятии приняли не менее 2 тысяч ижевчан. Происшествий зафиксировано не было.
Напомним, в июне текущего года правительство России внесло законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. В июле он был принят Госдумой в первом чтении. Окончательное решение примут осенью.
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