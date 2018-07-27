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Карта «Пенсионная» РСХБ получила награду Frank RG
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Карта «Пенсионная» РСХБ получила награду Frank RG 

АиФ — Алтай 1 час назад
Платежная карта Россельхозбанка стала победителем премии Frank RG Reward Award 2018 в номинации «Лучшая пенсионная карта». Награда присуждена компанией Frank Research Group, ведущей исследования в области анализа конкурентной среды российского рынка финансовых услуг.
Россельхозбанк выпускает карту «Пенсионная» платежной системы «МИР» бесплатно. Открыть ее может частное лицо в возрасте от 18 лет, имеющее право на получение пенсии или иных выплат социального характера*. Карта позволяет владельцам получать дополнительный доход до 6% годовых на остаток средств на счете. Владельцам карт также доступны преимущества приложения «Мобильный Банк» и Интернет-Банк, переводы с карты на карту и снятие наличных без комиссии в любом банкомате АО «Россельхозбанк» и банков-партнеров.
Карта «Пенсионная» — один из локомотивных дебетовых продуктов РСХБ. Эмиссия карт началась в 2015 году. С момента запуска продукта выпущено свыше 1,6 млн карт «Пенсионная».
*В т.ч. пособия по уходу за ребенком, безработице, по временной нетрудоспособности и т.п., за исключением выплат стипендий).
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.
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