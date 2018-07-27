Карта «Пенсионная» РСХБ получила награду Frank RG

Платежная карта Россельхозбанка стала победителем премии Frank RG Reward Award 2018 в номинации «Лучшая пенсионная карта». Награда присуждена компанией Frank Research Group, ведущей исследования в области анализа конкурентной среды российского рынка финансовых услуг.

Россельхозбанк выпускает карту «Пенсионная» платежной системы «МИР» бесплатно. Открыть ее может частное лицо в возрасте от 18 лет, имеющее право на получение пенсии или иных выплат социального характера*. Карта позволяет владельцам получать дополнительный доход до 6% годовых на остаток средств на счете. Владельцам карт также доступны преимущества приложения «Мобильный Банк» и Интернет-Банк, переводы с карты на карту и снятие наличных без комиссии в любом банкомате АО «Россельхозбанк» и банков-партнеров.

Карта «Пенсионная» — один из локомотивных дебетовых продуктов РСХБ. Эмиссия карт началась в 2015 году. С момента запуска продукта выпущено свыше 1,6 млн карт «Пенсионная».

*В т.ч. пособия по уходу за ребенком, безработице, по временной нетрудоспособности и т.п., за исключением выплат стипендий).