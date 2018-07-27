Доходы жителей Венгрии растут

На росте доходов сказалось увеличение минимальной заработной платы на 8% и минимального гарантированного дохода на 12%. А также корректировка размеров вознаграждения у служащих госсектора и госкомпаний, сообщает BBJ.

В январе-мае 2018 года средневаловая номинальная заработная плата штатных сотрудников составляла $1 163. При этом самая высокая зарплата была в секторе финансов и страхования ($2 197), а самая низкая — в сфере обслуживания, связанного с размещением и общественным питанием ($749).

Средний чистый доход, за исключением семейных налоговых льгот, составлял $773 за тот же период.

Хотя самая высокая заработная плата в Венгрии выплачивается в Будапеште , это также город, где люди должны трудиться дольше всего, чтобы накопить достаточно для покупки квартиры площадью 50 кв. м.

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