В Калининградской области число безработных достигло исторического минимума за 20 лет 

В Калининградской области число безработных, состоящих на учёте в службу занятости населения, составило менее 3,7 тыс. Это исторический минимум за 20 лет, сообщает «Янтарный край».
В службу заявлено более 14,7 тыс. вакансий, из них основную долю составляют рабочие профессии 68,6%.
За последние пять лет количество работодателей, пользующихся услугами службы, выросло в 13 раз: со 184 в 2012 году до 2,4 тыс. в 2017 году.
За первые шесть месяцев 2018 года двум тысячам работодателям оказано 13 тыс. госуслуг.
Из более 8,8 тыс. граждан, обратившихся в службу, трудоустроено 5,3 тыс., что на 6% больше по сравнению с прошлым годом.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что уровень безработицы в России в июне 2018 года составил 4,7%.