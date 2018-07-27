В Калининградской области число безработных достигло исторического минимума за 20 лет

В службу заявлено более 14,7 тыс. вакансий, из них основную долю составляют рабочие профессии 68,6%.

За последние пять лет количество работодателей, пользующихся услугами службы, выросло в 13 раз: со 184 в 2012 году до 2,4 тыс. в 2017 году.

За первые шесть месяцев 2018 года двум тысячам работодателям оказано 13 тыс. госуслуг.

Из более 8,8 тыс. граждан, обратившихся в службу, трудоустроено 5,3 тыс., что на 6% больше по сравнению с прошлым годом.