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Отказаться от потребкредита можно будет без штрафа
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Отказаться от потребкредита можно будет без штрафа 

Время бухгалтера 1 час назад
Новая схема защиты прав потребителей внесена в Госдуму. Депутаты предложили дать гражданам возможность отказаться от поспешно взятого кредита. Получить деньги назад без процентов и штрафов, а также отказаться от товара или услуги, можно будет в течение двух недель, начинающихся со следующего за покупкой дня.
Мера не распространится на потребкредиты, выданные в местах постоянного пребывания кредитора или его филиала.
Авторы поправок считают, что потребкредиты часто заключаются на условиях, ущемляющих права потребителей. В такие условия, к примеру, входит штраф до 1 процента, если покупатель отказывается от займа. Также депутаты указали на то, что продавцы часто навязывают старикам товары в кредит по завышенным ценам. Предлагаемый «период охлаждения» позволит пожилым людям вернуть купленные товары и получить деньги назад, не потеряв их.
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