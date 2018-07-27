Жители Ямала стали чаще брать крупные займы в банках на покупку жилья

27 июля 2018 года, Салехард — В первом полугодии 2018 года более 2300 ямальских семей смогли улучшить свои жилищные условия благодаря Сбербанку . Объем выданных банком ипотечных кредитов вырос в регионе на 75% и составил 5,9 млрд рублей.

«Мы наблюдаем возрастающий спрос на ипотечное кредитование. Выросло не только количество выданных кредитов, но и средняя сумма на 10%. Всё благодаря снижению процентных ставок и упрощенным условиям кредитования население. В июне Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки до рекордно низких 6,7 процентов. Теперь ямальцы могут приобрести квартиру в новостройке всего под 6,7% годовых», — отмечает управляющий Салехардским отделением Сбербанка Роман Дубинский.

Источник превью: expertrt.ru