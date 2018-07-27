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Завтра депутаты Госдумы уйдут на летние каникулы
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Завтра депутаты Госдумы уйдут на летние каникулы 

Свободные новости 2 часа назад
Фото: Свободные новости
Завтра, 28 июля, депутаты Государственной думы РФ уйдут на летние каникулы, которые продлятся месяц, сообщает «Парламентская газета».
«В августе они должны успеть отдохнуть и пообщаться с избирателями. Во время поездок в регионы думцы обсудят с гражданами совершенствование пенсионной системы», — отметили журналисты, добавив, что летняя парламентская сессия оказалась «динамичной и насыщенной».
Напомним, 19 июля депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект правительства РФ, предусматривающий повышение пенсионного возраста для россиян: до 65 лет — для мужчин и до 63 лет — для женщин. За проголосовали 328 депутатов, против — 104 депутата. Не голосовали 18 членов нижней палаты парламента. «Пенсионная реформа» вызвала широкий резонанс в обществе и волну протестов.
В Госдуме было принято решение продлить срок внесения поправок в законопроект о совершенствовании пенсионной системы до 24 сентября.
Кроме того, 24 июля в Госдуме приняли в окончательном чтении закон о повышении налога на добавленную стоимость с 18% до 20% со следующего года.
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