Завтра депутаты Госдумы уйдут на летние каникулы

«В августе они должны успеть отдохнуть и пообщаться с избирателями. Во время поездок в регионы думцы обсудят с гражданами совершенствование пенсионной системы», — отметили журналисты, добавив, что летняя парламентская сессия оказалась «динамичной и насыщенной».

Напомним, 19 июля депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект правительства РФ , предусматривающий повышение пенсионного возраста для россиян: до 65 лет — для мужчин и до 63 лет — для женщин. За проголосовали 328 депутатов, против — 104 депутата. Не голосовали 18 членов нижней палаты парламента. «Пенсионная реформа» вызвала широкий резонанс в обществе и волну протестов.

В Госдуме было принято решение продлить срок внесения поправок в законопроект о совершенствовании пенсионной системы до 24 сентября.

Кроме того, 24 июля в Госдуме приняли в окончательном чтении закон о повышении налога на добавленную стоимость с 18% до 20% со следующего года.