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Россияне снова живут в кредит
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Россияне снова живут в кредит 

Финмаркет 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Кредиторская задолженность физлиц растет быстрее, чем во времена кредитного бума 2012–2013 гг., быстро растет и микрокредитование — и все это на фоне замедления темпов роста реальных располагаемых доходов, что в принципе делает неустойчивой складывающуюся модель потребления, пишут "Ведомости", ссылаясь на мониторинг экономической ситуации в России, проводимом совместно РАНХиГС и Институтом Гайдара.
Россияне в 2018 г. перешли от сберегательной к кредитной модели потребления, отмечают авторы мониторинга. В январе — мае 2018 г. на товары и услуги россияне в среднем тратили 77,3% своих доходов, что на 0,5 п. п. выше, чем годом ранее. При этом рост реальных располагаемых денежных доходов на 4–5%, наблюдавшийся в январе-апреле 2018 г., в мае замедлился до 0,3%, отмечается в мониторинге Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Происходит это не только из-за традиционного майского спада, но и из-за ограниченности ресурсов на исполнение старых майских указов о повышении зарплат, а также снижения доходов россиян от собственности, подработок, предпринимательской деятельности.
Одновременно растет задолженность по банковским займам: за январь — май 2018 г. задолженность физлиц по банковским займам выросла на 7,1%, или 883 млрд руб., что номинально превышает показатели кредитного бума 2012–2013 гг., пишет Хромов. В итоге общий долг населения по банковским кредитам достиг 13,5 трлн руб., а отношение долга к годовым денежным доходам граждан по итогам мая 2018 г. составило 23,9%, что чуть меньше докризисного максимума в 25% в 2014 г., но к концу года он будет преодолен, полагает Хромов.
Одновременно банки все неохотнее выдают необеспеченные потребкредиты на сумму менее 30 000 руб. (их число во 2-м квартале 2018 г. ко 2-му кварталу 2017 г. упало на 31,3% до 1,2 млн), так что заемщики идут в микрофинансовые институты. Во 2-м квартале 2018 г. они выдали микрокредитов на 42% больше, чем годом ранее, подсчитало Национальное бюро кредитных историй, а общая сумма выданных микрофинансовыми институтами займов во 2-м квартале 2018 г. к году ранее выросла на 23,8% до 26,3 млрд руб. При этом средняя сумма одного выданного микрозайма снизилась на 13,3% до 9483 руб., а число выданных займов взлетело на 42,9% до 2,77 млн: т. е. заемщиков по микрокредитам стало больше, занимать они стали меньшие суммы, но зато чаще. Растет доля заемщиков в возрасте 30–39 (29,1%), 40–49 (16,7%) и старше 65 (6,4%) лет. И 65 лет — не предел: ранее Объединенное кредитное бюро сообщило, что люди старше 70 лет стали чаще брать микрозаймы, так как банки сократили им в 2 раза выдачу кредитных карт. Возникающие риски — вопрос ответственности заемщика, конечно, но и регулятору не помешает за этим внимательно следить, пишут "Ведомости".
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