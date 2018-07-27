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Фотографии вместо слов. На площади Ленина прошел митинг против пенсионной реформы
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Фотографии вместо слов. На площади Ленина прошел митинг против пенсионной реформы 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
19 июля Государственная дума России приняла в первом же чтении закон о повышении пенсионного возраста в стране. Мы следили за трансляцией заседания в режиме онлайн. Депутаты Госдумы из Нижегородской области не удивили: члены «Единой России» Вадим Булавинов, Артём Кавинов, Денис Москвин, Наталья Назарова и Вячеслав Никонов дружно сказали да.
В субботу, 28 июля, в 12 часов в Нижнем Новгороде на улице Коминтерна, 250 (у паровоза) пройдет еще один общегородской митинг против повышения пенсионного возраста и увеличения НДС. Накануне было опубликовано открытое обращение к пяти депутатам Государственной Думы России. В нем депутатов пригласили на митинг, потребовав объясниться перед избирателями за решение о поддержке законопроекта о повышении пенсионного возраста.
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