Фотографии вместо слов. На площади Ленина прошел митинг против пенсионной реформы 

19 июля Государственная дума России приняла в первом же чтении закон о повышении пенсионного возраста в стране. Мы следили за трансляцией заседания в режиме онлайн. Депутаты Госдумы из Нижегородской области не удивили: члены «Единой России» Вадим Булавинов, Артём Кавинов, Денис Москвин, Наталья Назарова и Вячеслав Никонов дружно сказали да.
В субботу, 28 июля, в 12 часов в Нижнем Новгороде на улице Коминтерна, 250 (у паровоза) пройдет еще один общегородской митинг против повышения пенсионного возраста и увеличения НДС. Накануне было опубликовано открытое обращение к пяти депутатам Государственной Думы России. В нем депутатов пригласили на митинг, потребовав объясниться перед избирателями за решение о поддержке законопроекта о повышении пенсионного возраста.