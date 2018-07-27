Фотографии вместо слов. На площади Ленина прошел митинг против пенсионной реформы

В субботу, 28 июля, в 12 часов в Нижнем Новгороде на улице Коминтерна, 250 (у паровоза) пройдет еще один общегородской митинг против повышения пенсионного возраста и увеличения НДС. Накануне было опубликовано открытое обращение к пяти депутатам Государственной Думы России. В нем депутатов пригласили на митинг, потребовав объясниться перед избирателями за решение о поддержке законопроекта о повышении пенсионного возраста.