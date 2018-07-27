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В Тольятти прошел митинг против повышения пенсионного возраста
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В Тольятти прошел митинг против повышения пенсионного возраста 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
На площадке организовали трибуну для выступлений
В Тольятти прошел первый из двух митингов против повышения пенсионного возраста. Организаторами акции выступили представители КПРФ.
— В акции протеста приняли участие около 1000 человек, — написал в своем твиттере депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев. — Выступления жителей автограда были злыми и жесткими.
На митинг пришли около 1000 человек
В субботу, 28 июля, в Самарской области пройдут еще три митинга против повышения пенсионного возраста. В 11:00 в областной столице коммунисты соберутся в сквере «Родина». Одновременно в Новокуйбышевске акция протеста пройдет на площади Менделеева. В Тольятти митинг начнется в 16:00, на площадке с южной стороны вокзала, рядом с улицей Вокзальной.
Инициатором пенсионной реформы, вызвавшей большой резонанс в обществе, стало Правительство России. Дмитрий Медведев предложил поднять возрастную планку для российских пенсионеров. Если сейчас женщины работают до 55 лет, а мужчины до 60 лет, то в ближайшие годы им хотят прибавить 8 и 5 лет соответственно. Реформу планируют проводить поэтапно: в 2020 году на пенсию смогут уйти мужчины, родившиеся в 1959 году, и женщины, родившиеся в 1964-м. К 2022 году планку поднимут еще на год — до 62 и 57 соответственно.
Положительный отзыв на законопроект о повышении пенсионного возраста дал совет губернской думы 13 июля. Как жители Самары относятся к предлагаемой пенсионной реформе, вы сможете узнать, посмотрев наш видеоопрос.
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