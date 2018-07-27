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Клиенты Тинькофф Банка столкнулись с проблемами в мобильном и интернет-банке
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Клиенты Тинькофф Банка столкнулись с проблемами в мобильном и интернет-банке 

Банки.ру 1 час назад
В мобильном и онлайн банке Тинькофф Банка в ночь с 26 на 27 июля наблюдались технические проблемы. Клиенты кредитной организаци не могли зайти в свои личные кабинеты, некоторые пользователей — расплатиться картами в общественных местах и такси. О проблемах с сервисами Тинькофф Банка клиенты сообщили на портале Банки.ру.
«Лежит (не работает. — Прим. ред.) мобильное приложение, онлайн-банк, Тинькофф-инвестиции, Дебетовые карты, сета и т. д. Никаких комментариев от банка и решение проблемы», — писал в 01:30 мск один из пользователей Народного рейтинга Банки.ру.
«Уже несколько часов не проходят трансакции при покупках через терминалы, войти в банк-онлайн не получается — не приходят пароли, на горячей линии вишу в общей сложности полтора часа! Такого не встречал никогда, единственное желание снять остаток в полном объеме», — в два часа ночи сообщил посетитель Народного рейтинга.
Одному из клиентов банка представители кредитной организации сообщили о том, что сбои связаны с плановыми работами. Но никаких подтверждений этому нет, так как на момент написания материала получить комментарий от банка не удалось.
«Уронить не только онлайн-банкинг (напомню, что Тинькоф именно это позиционирует как преимущество), но и просто все уронить и оставить тысячи людей без денег. Некоторых подставив тем самым. Дно, это просто непростительно. При этом вместо честных извинений, может даже компенсаций, пишут, что это были плановые работы, краткосрочные. Настолько плановые, что никто о них не знал. Ну про краткосрочность тут, конечно, спорно, для кого то это пять минут, для кого то пара часов, для кого и пара дней», — написал клиент банка в Народном рейтинге.
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