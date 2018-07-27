В России взлетят цены на ЖКХ

На российском портале проектов нормативных правовых актов размещен документ, согласно которому все многоквартирные дома в стране будут переоборудованы для защиты от террористической угрозы. Жителей будут информировать о противодействии такой угрозе, а представители силовых ведомств (полиция, Росгвардия) начнут следить за поведением жильцов и их гостей и оценивать, насколько оно соответствует антитеррористической парадигме. И, судя по всему, в квитанциях россиян за услуги ЖКХ скоро появится новая строчка: финансирование собираются возложить на собственников.

В числе основных мер, предлагаемых проектом, — осмотр всех многоквартирных домов и присвоение каждому из них определенной категории антитеррористической безопасности; закрытие доступа в подвалы, на чердаки и в паркинг; проведение «мероприятий, касающихся установки дополнительного оборудования и иных средств защиты».

Особенно настораживает пункт о том, что «порядок финансирования проведения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности многоквартирного дома утверждается собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании собственников». С большой вероятностью это означает именно новую статью расходов в платежках.

«Дом» расспросил юристов, специалистов по безопасности и по ЖКХ о том, как законопроект, в случае его принятия, может отразиться на простых россиянах.

«Очередной "ленинский зачет" на пороге, — уверена Наталия Николаева, председатель ТСЖ «Добролюбова, 19», член Общественного совета ЖКХ при депутате Госдумы Галине Хованской. — Бумажки будут заполняться формально, как и в случае подготовки многоквартирных домов к зиме. На сегодняшний момент Минстрой не может справиться со своими прямыми обязанностями: многочисленные разрушения жилых домов по всей РФ продолжаются из-за сноса несущих конструкций или неисправности газового оборудования. Так что это очередная потемкинская деревня, ничего более».

«Общий анализ законопроекта позволяет сделать вывод, что в него необходимо внести некоторые поправки, — говорит партнер юридической фирмы LawPro24.ru Дмитрий Руханов. — Главный нерешенный вопрос: будут ли какие-нибудь санкции за несоблюдение требований, и к кому конкретно они будут пременяться. Было бы разумно проект принять в качестве рекомендаций, а не обязательных требований, ведь основные затраты лягут на плечи собственников — найти финансирование из других источников, кроме как из бюджета некоторых государственных органов, кажется невозможным».

«Считается, что за принятые меры безопасности должен отвечать властный орган, поскольку в его задачу входит обеспечение безопасности населения, следовательно, и финансирование должно быть за его счет, однако проект говорит об обратном», — говорит Србуи Иващенко, ведущий юрист Европейской юридической службы. Иващенко уточняет: из пункта 27 законопроекта можно сделать вывод, что если в доме есть управляющая компания, ответственность за антитеррористические мероприятия на ней, а финансирование — на собственниках, а если УК в доме нет, то контролировать будет ответственное лицо из числа жильцов, финансировать же все равно будут владельцы жилья.

«Полагаю, что и так немаленькие суммы в платежных документах могут вырасти для собственников, что вызовет очередные волнения и споры среди населения — аналогично взносам на капитальный ремонт», — говорит эксперт.

«Полезность мер в случае обеспечения антитеррористической безопасности многоквартирных домов (МКД) определяется актуальностью задачи, которая, на мой взгляд, все же преувеличена авторами проекта, — рассуждает Тимур Каландаров, генеральный директор компании iHousе Lab. (занимается проектированием и строительством жилья). — Объектами терактов в последние 20 лет в России чаще всего были транспорт и массовые мероприятия. Конечно, если мы говорим о регионах, где террористическая активность высока (скажем, Северный Кавказ), то мера категоризации домов по вероятности атаки с целью усиления их защиты верна. Но для большей части страны это неактуально, хотя затраты на обеспечение мероприятий распространяются на все регионы».

Тимур Хутов , руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm, напоминает, что ограничение доступа в подвалы на крыши и чердаки, подземные гаражи и парковки, о котором говорит законопроект, уже реализовано в большинстве российских домов, а если нет, в существенную сумму для каждого из жильцов, учитывая их количество в многоквартирном доме, это вряд ли выльется.

«Современный многоквартирный дом уже обладает необходимыми стандартами антитеррористической безопасности, такими как домофон, консьерж, системы видеонаблюдения, надлежащий контроль за подвальными помещениями и местами общего пользования и т.д., — добавляет адвокат Адвокатской палаты Московской области Зульфия Атаханова. — Предлагаемые меры больше применимы к местам большого скопления людей, таким как торговые центры, метро, кинотеатры и т.д., где уровень безопасности населения должен осуществляться более тщательно».

У представителей служб безопасности есть и свое мнение. Дмитрий Чернов , коммерческий директор по развитию охранного предприятия «Цезарь», подчеркивает, что в законопроекте есть свои плюсы: «Задумка о категорировании жилых помещений — неплохая. Чем четче прописаны правила, тем четче они исполняются. Но почему возникла идея террористической защиты сейчас, не совсем ясно. К счастью, терактов в жилых домах давно не было — все больше ошибки строителей или бытовые трагедии».

В качестве основных сложностей, которые повлекло бы принятие закона в нынешнем виде, по словам эксперта, — во-первых, нагрузка на органы власти и управляющие компании, которые и так постоянно загружены текучкой. Во-вторых, отсутствие ясности в вопросе, смогут ли привлекаться для установки и мониторинга систем безопасности частные охранные организации:

«Привлечение сотрудников правоохранительных органов и вневедомственной охраны Росгвардии повлечет за собой бесконкурентное ценообразование», — подчеркивает Чернов.

Кроме того, как справедливо напоминает представитель охранной организации, затраты на обеспечение антитеррористических мер лягут на жителей. «И если в элитных домах давно стоят шлагбаумы, системы контроля доступа, сигнализации и пр., то в массовом сегменте это высокие разовые затраты, — говорит эксперт. — Надо отдать должное, доступ в подвалы, чердаки и крыши закрыт в абсолютном большинстве жилых объектов». И, наконец, эксперт настаивает на включение в состав комиссий представителей общественности.

«Авторы законопроекта полагают, что общее собрание жильцов многоквартирных домов сможет решить вопрос о распределении расходов на антитеррор в отдельно взятом доме. Замысел хорош, но нереализуем, — добавляет Алексей Нянькин, адвокат, старший партнер адвокатского бюро «Нянькин и партнеры». — Степень самоуправляемости МКД в России очень низка и не превышает 10-15 процентов. К тому же появится возможность для злоупотреблений в данной сфере, в том числе путем навязывания жильцам антитеррористического оборудования определенных производителей, а также услуг заведомо определенных охранных структур в части охраны гаражей и парковок».

АЛЕКСАНДР МИРИДОНОВ / «КОММЕРСАНТЪ»

Животрепещущим остается и вопрос, как сильно придется раскошелиться собственникам квартир на оплату антитеррористических мероприятий.

«Системы безопасности — недешевое удовольствие, потому и устанавливаются в полном объеме в новостройках бизнес-класса и выше, — рассуждает Тимур Каландаров. — Только организация и установка системы наблюдения для четырехподъездного дома обойдется в 20 тысяч рублей единовременных затрат. И речь идет только о камерах — это лишь часть систем безопасности, причем не самая сложная. Интеллектуальный контроль доступа, датчики взрывчатых или отравляющих веществ обойдутся в разы дороже. Я полагаю, что строчка в квитанции об оплате ЖКХ "антитеррористические мероприятия" может составить от 500 до 1 500 тысяч рублей ежемесячно для каждого собственника».

Адвокат Дмитрий Зацаринский еще менее оптимистичен. «Все перечисленные в проекте меры наложат на собственников дополнительные расходы, в среднем по стране — в размере около 2 тысяч рублей в месяц». По мнению эксперта, многие собственники квартир будут просто игнорировать этот пункт квитанции.

Тимур Каландаров предлагает свою альтернативу проекту на основе уже действующего свода строительных правил «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений», который предусматривает большинство технических мер, необходимых для безопасности дома, в том числе против атак террористов. Но этот свод не входит в перечень обязательных для застройщиков стандартов, а значит выполняется добровольно или частично (или вовсе не выполняется, чтобы не повышать себестоимость строительства).