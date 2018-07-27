ФНС предложила запретить бизнесменам обращаться к адвокатам в спорах с налоговой

Под подозрением окажутся фирмы, у которых доля налоговых вычетов НДС превышает 98% выплаченного сбора. Кроме того, налоговики будут тщательнее проверять компании, если счета открыты в банках не по месту регистрации или сведения о смене руководства внесены незадолго до отчётности. Такая позиция содержится в письме Федеральной налоговой службы, которое есть у «Ведомостей» В июне ФНС и Минфин разработали законопроект, согласно которому индивидуальные предприниматели, не сдававшие отчёты более года или имеющие задолженность перед государством, утратят свой статус ИП.