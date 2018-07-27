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ФНС предложила запретить бизнесменам обращаться к адвокатам в спорах с налоговой
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ФНС предложила запретить бизнесменам обращаться к адвокатам в спорах с налоговой 

Говорит Москва 44 минуты назад
Под подозрением окажутся фирмы, у которых доля налоговых вычетов НДС превышает 98% выплаченного сбора.
Кроме того, налоговики будут тщательнее проверять компании, если счета открыты в банках не по месту регистрации или сведения о смене руководства внесены незадолго до отчётности. Такая позиция содержится в письме Федеральной налоговой службы, которое есть у «Ведомостей».
В июне ФНС и Минфин разработали законопроект, согласно которому индивидуальные предприниматели, не сдававшие отчёты более года или имеющие задолженность перед государством, утратят свой статус ИП.
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