Россияне накопили триллионы судебных долгов

Россияне накопили около 4,5 триллионов рублей судебных долгов

Около 4,4 триллиона рублей долгов, по которым принято судебное решение, накопили россияне сообщают "Известия" со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

"Общий долг россиян по исполнительным листам на 1 июня достиг 4,4 триллиона рублей, по итогам I квартала он составлял четыре триллиона рублей. При этом средний размер долга снизился на 2,3 тысячи рублей и составил 92,2 тысячи рублей", — говорится в издании.

При этом задолженность перед банками по-прежнему составляет около 40% от всей суммы, по которой принято судебное решение о взыскании — 1,7 триллиона рублей. В I квартале эти долги оценивались в 1,8 триллиона рублей.

Отмечается, что при этом число исполнительных производств из-за долгов за жилищно-коммунальные услуги выросло на 18%, а также, по данным ФССП, в январе-мае на исполнении судов находилось 3,2 миллиона таких производств, год назад их было 2,7 миллиона.