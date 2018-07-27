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Россияне накопили триллионы судебных долгов
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Россияне накопили около 4,5 триллионов рублей судебных долгов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Около 4,4 триллиона рублей долгов, по которым принято судебное решение, накопили россияне сообщают "Известия" со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
"Общий долг россиян по исполнительным листам на 1 июня достиг 4,4 триллиона рублей, по итогам I квартала он составлял четыре триллиона рублей. При этом средний размер долга снизился на 2,3 тысячи рублей и составил 92,2 тысячи рублей", — говорится в издании.
При этом задолженность перед банками по-прежнему составляет около 40% от всей суммы, по которой принято судебное решение о взыскании — 1,7 триллиона рублей. В I квартале эти долги оценивались в 1,8 триллиона рублей.
Отмечается, что при этом число исполнительных производств из-за долгов за жилищно-коммунальные услуги выросло на 18%, а также, по данным ФССП, в январе-мае на исполнении судов находилось 3,2 миллиона таких производств, год назад их было 2,7 миллиона.
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