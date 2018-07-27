В России отметили низкий спрос на связанные с биометрией услуги банков

МОСКВА , 27 июл — РИА Новости . Биометрическое будущее, где россияне голосовой командой или сделанной на телефон фотографией смогут удаленно открыть счет в банке, наступит не так скоро, как можно было ожидать. С одной стороны, банкам потребуется время, чтобы оснастить свои отделения необходимым оборудованием. С другой — спрос населения на новую услугу пока невысок, говорят представители крупных российских банков, опрошенные РИА Новости.

Собирать биометрию клиентов банки РФ начали с 1 июля этого года. Они будут постепенно обеспечивать в своих отделениях сбор биометрии по мере технических возможностей. До конца этого года такой сервис должны предоставлять не менее чем в 20% отделений банка в каждом регионе присутствия, к 30 июня 2019 года — 60%, до конца 2019 года — 100%, пояснили в пресс-службе ЦБ РФ

Храниться данные россиян будут в Единой биометрической системе (ЕБС), оператором которой является «Ростелеком». За каждое результативное обращение компания взимает с банка 200 рублей. Для клиентов система бесплатна.

Планы лидеров

Пока некоторые крупные банки озвучивают амбициозные планы по подключению отделений к биометрической системе, другие только собираются опробовать новые функции в некоторых своих офисах.

Отложить тестирование системы собирается в том числе Сбербанк , не ожидая при этом высокого спроса на услугу в ближайшие несколько лет.

ВТБ , напротив, готов к системному прорыву в банковском обслуживании. Сдать биометрию клиенты могут в Москве и Санкт-Петербурге

Корреспондент РИА Новости месяц назад одним из первых протестировал систему в столичном офисе ВТБ. Чтобы внести в систему запись своего голоса и фотографию, нужно было назвать страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и быть зарегистрированным на сайте госуслуг.

"До конца года ВТБ обеспечит необходимым оборудованием порядка 200 розничных отделений по всей России, полностью всю сеть — в 2019 году", — сказали в пресс-службе.

Входящий в топ-10 в РФ по объему активов банк «Отрытие» повременит со сбором клиентской биометрии. «Массовое подключение банков, скорее всего, растянется на 2-3 года, по мере появления тиражных решений и предложений по переоборудованию офисов „под ключ“, облегчающих процесс интеграции с системой», — говорит член правления, руководитель IT-блока «Открытия» Сергей Русанов

Биометрическое счастье

Использование биометрических данных несет в себе массу преимуществ для россиян, а кроме того, является одним из самых эффективных способов защиты от цифрового мошенничества, уверены эксперты и представители банковского сообщества.

В банке ВТБ отмечают, что использование биометрии облегчит доступ не только к банковским, но и к государственным услугам. Вице-президент Сбербанка Анатолий Попов в июне говорил, что крупнейший российский банк может стать площадкой для выдачи цифровых документов — водительских прав и удостоверений личности, которые будут содержать биометрические данные.

Кроме банковской сферы, в перспективе биометрия будет применяться для заключения договоров абонентов с операторами связи и при работе с медицинскими данными населения.

Биометрия создаст преимущества и для самих банков в виде оптимизации затрат и привлечения новых клиентов через интернет, независимо от региона проживания.

В шестом по размеру активов в РФ Альфа-банке ожидают сокращения расходов на выездных агентов продаж и курьеров и высвобождение сотрудников для выполнения других функций. «Развитие системы биометрической идентификации даст Альфа-банку дополнительные возможности по развитию цифрового банкинга и полностью удаленного предоставления банковских услуг клиентам», — сказала руководитель проекта по биометрической идентификации банка Елена Матвеева

В системообразущем банке Крыма РНКБ отмечают, что участие в проекте позволит банку привлечь новых клиентов со всей России. Кроме того, банковский сервис станет более доступным для людей с ограниченными возможностями. «Поскольку количество пользователей дистанционных каналов обслуживания в РНКБ неуклонно растет, банк прогнозирует постоянное увеличение спроса на удаленное получение услуг», — добавили в пресс-службе крымского банка.

Дополнительным позитивным эффектом станет усиление конкуренции между банками, и как следствие — улучшение дистанционного обслуживания. «По мере увеличения числа людей, записавших свои биометрические шаблоны в систему, будет расти и банковская конкуренция в области дистанционного банковского обслуживания, для которого удаленная идентификация постепенно становится стандартом рынка», — говорит руководитель IT-блока «Открытия» Русанов.

Пока не массовый сегмент

Несмотря на преимущества использования биометрии, спрос россиян на новую услугу пока невысок. В банках это объясняют тем, что биометрические данные пока мало где можно применить на практике. Кроме того, многие россияне просто не знают о новых возможностях.

На конец июля в отделениях Альфа-банка свои биометрические данные сдали только 50 клиентов. «По нашему предположению, это связано с тем, что российские банки пока запустили небольшое количество онлайн-продуктов, основанных на удаленной идентификации, которыми можно воспользоваться уже сегодня», — пояснила Матвеева.

Совкомбанк отмечает постепенное увеличение интереса к услуге: клиенты не только обращаются в отделения за пояснениями, но и звонят в колл-центр банка. На первых порах Совкомбанк будет предлагать сервис по открытию текущих счетов, депозитов и виртуальных карт, в дальнейшем подключит и другие продукты. До конца 2018 года к биометрической системе банк планирует подключить более 80 отделений.

банке «Хоум кредит» за три недели с момента запуска Единой биометрической системы свои данные предоставили около 40 человек. В пресс-службе пояснили, что услуга станет более востребованной по мере того, как клиенты будут узнавать о преимуществах удаленной идентификации. Банк планирует внедрить сервис сбора биометрии во всех своих отделениях до конца следующего года.

Сдать биометрию можно в одном из московских офисов банка «Русский стандарт» , другие отделения присоединят по мере решения технических вопросов в течение осени. Директор департамента технологий и сопровождения розничного бизнеса банка МКБ Виталий Поляков подтвердил готовность к участию в Единой биометрической системе. Начать сбор данных клиентов банк планирует в августе этого года.