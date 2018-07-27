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Названо число работающих без желания россиян
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Работающих без желания россиян подсчитали 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Высшая Школа Экономики назвала процент россиян, которые заняты в «социально неоптимизированной» работе (труд «без желания»). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на тезисы из исследования Владимира Карачаровского из ВШЭ.
Автор подсчитал, что до 60 процентов российских граждан не довольны условиями, но не могут оставить рабочее место. Занятость в профессиях, которые люди выполняют без энтузиазма, больше характерна для небольших городов.
Объем продуктов труда, который был произведен «без желания» составляет около 40 процентов. Отмечается и неудовлетворенность россиян работой по дому: до 58 процентов домашних дел как мужчины, так и женщины назвали нежелательным.
Карачановский выделил два фактора вероятности нахождения в группе работающих без удовольствия россиян: это заработок («чем выше величина, тем меньше вероятность производства индивидом неоптимизированного продукта труда») и баланс удовлетворенности работой.
Первое исследование «социально неоптимизированного труда» основано на данных за 2016-2017 годы. Карачановский опирался на опросы населения о распределении различных видов активности и возможной справедливой оценке заработка респондента.
В июне Росстат озвучил категории наименее оплачиваемых в России специалистов. Согласно данным на конец марта 2018 года, самую низкую зарплату получают работники производств одежды. В среднем она составляет 18 679 рублей. На втором и третьем месте расположились специалисты, занятые в производстве кожи и изделий из нее, и работники мебельных предприятий.
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