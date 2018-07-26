Эксперты призвали продолжить общественное обсуждение пенсионных изменений

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. Участники экспертно-дискуссионного клуба «Экспертный взгляд» призвали продолжить широкую дискуссию по направлениям пенсионных изменений.

"Что нужно для того, чтобы эти [пенсионные] изменения стали более популярными? Нужно с людьми говорить по-человечески: о жизненных стратегиях, о новых социальных ролях, о вещах, которые не являются экономическими категориями", — заявил в четверг на заседании клуба политолог Глеб Кузнецов

"Когда к населению приходит коллективный чиновник и с помощью рациональных аргументов, абсолютно холодных говорит о том, что человек — это совокупность цифр, строчек в бюджете, никакое не живое существо, наделенное свободной волей, люди реагируют на это плохо", — добавил он.

По словам Кузнецова, худшим «пропагандистом изменений» является экономист и финансист. «Вопрос пенсионных изменений — это не вопрос экономики, это не вопрос государственного управления — это вопрос психологии, социальной психологии, атмосферы доверия в обществе», — подчеркнул он.

Различные варианты

Кузнецов отметил, что в перспективе одним из вариантов решения может стать учет трудового стажа при определении момента выхода на пенсию.

С ним согласилась руководительница департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ИЭСИ) Екатерина Соколова . По ее словам, речь прежде всего должна идти об изменении моделей поведения людей старшего возраста.

"Пенсионные изменения необходимо увязывать с более широким спектром социального обеспечения, продвижением пожизненного образования, пропагандой здорового образа жизни и другим мерами", — добавила она.

По мнению участников заседания, также возможно предусмотреть различные варианты льготного выхода на пенсию. В частности, установить льготный возраст выхода на пенсию для матерей не только пятерых детей, но и четырех или трех. Также обсуждались варианты «постепенного выхода на пенсию», то есть постепенно сокращения рабочего дня и перевода работников старшего возраста с ролей исполнителей в позиции наставников.

Заместитель председателя Центрального совета «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Ворожцов высказался в пользу создания некоего социального кодекса, который был объединил все существующие формы социального обеспечения, начиная с поддержки материнства и заканчивая пенсиями. Он выразил уверенность, что работа над таким документом могла бы объединить большое количество людей.

Изменения пенсионной системы