Парламент Молдавии принял закон о резком снижении налогов для предприятий и физлиц

Москва , 27 июля — «Вести. Экономика». Парламент Молдавии принял закон о налоговой реформе. За принятие документа проголосовали все 56 депутатов правящей коалиции, которые присутствовали в зале заседаний. Всего в коалицию входит 101 депутат.

Все оппозиционные фракции бойкотировали заседание в знак протеста против того, что закон не обсуждали, депутаты получили документы в последний момент, сообщает "Интерфакс" . Председатель парламента Молдавии Андриан Канду , который представил законопроект правящей Демократической партии , отметил, что «малая налоговая реформа» предусматривает, в частности, сокращение НДС для гостиниц, ресторанов и кафе с 20% до 10%.

Предприятия, доход которых меньше 1,2 млн леев ($72 тыс.) в год, станут платить операционный налог в размере всего 4%. Другие предприятия смогут выбрать между работой в общем режиме или специальном режиме, который подразумевает подоходный налог в размере 12%, обязательную регистрацию в качества плательщика НДС со снижением размера НДС до 10%.

Закон предусматривает также уменьшение подоходного налога для физических лиц с 18% до 12% путем установления единой ставки, снижение вклада работодателя в бюджет государственного социального страхования с 23% до 18%. Те граждане, которые получают зарплату в размере прожиточного минимума (1862,4 лея), освобождены от уплаты налогов.

Таксисты, которые получают менее 10 тыс. леев в месяц, станут платить фиксированный налог в размере 500 леев в месяц, а отчисления в социальный и медицинский фонд для них рассчитают по особой формуле.

Закон предусматривает увеличение срока репатриации валюты с двух до трех лет, включая трехлетний срок репатриации для других контрактов.

"От этих изменений пользу в первую очередь почувствуют малоимущие граждане и люди среднего достатка. Некоторые начали спекулировать на эту тему, говоря, что выгоду получат богатые, но это не так, поскольку они облагаются еще и налогом на роскошь", — заявил Канду.

Для привлечения денег из теневой экономики в реальную экономику парламент принял решение, что физические лица могут добровольно заявить о незадекларированном имуществе. Они должны указать источник дохода и уплатить сбор в размере 3% от стоимости имущества, задекларированного до 10 декабря 2018 г.

Принятый закон вступает в силу с 1 октября 2018 года.

Оппозиция считает, что власти преднамеренно пошли на принятие налоговой реформы, преследуя две цели. С одной стороны, власти хотят провести популистскую реформу с целью привлечения избирателей перед парламентскими выборами, с другой — хотят узаконить средства, украденные в 2014 г. из банковской системы Молдавии.