В Казани начался митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста 

В эти минуты в казанском сквере Тинчурина приходит митинг против повышения пенсионного возраста. К акции на момент начала присоединилось около 500 человек, сообщает «Казанский репортер» с места событий. Сами организаторы оценивают количество участников митинга в две с лишним тысячи человек. — Здесь сегодня постоявшие граждане! Вот когда нас будет больше, мы будем жить в другой стране. Нам говорят — от нас ничего не зависит, от митингов ничего не зависит. Но если бы это было так, стали бы они каждый год ужесточать законодательство о митингов?! — начал свою речь депутат Госсовета РТ Артем Прокофьев. — Мы пригласили депутатов госдумы от «Единой России», чтобы они объяснили свою позицию. Где они?! Это не пенсионная реформа, это пенсионный дефолт. Они отказываются от своих обязательств! Это позор!На митинг вышли сторонники КПРФ, представители профсоюзов, обманутые дольщики ЖК МЧС в активисты «Открытой России». Собравшиеся держат плакаты: «Буржуйское правительство в отставку», «Татнефть против повышения пенсионного возраста», «В гробу мы увидим эту пенсии».