«Хотим жить на пенсии, а не умереть до»: волгоградцы начали митинговать против пенсионной реформы

Больше 500 волгоградцев, возмущенных новым законом о повышении пенсионного возраста, собрались сегодня на площади перед театром «Царицынская опера» в Краснооктябрьском районе. Участники митинга заявили, что хотят пожить на пенсии, а не умереть на своем рабочем месте.

Акция протеста собрала несколько сотен человек

Среди вполне мирных плакатах о достойной зарплате и социальной поддержке пестрели и громкие лозунги. «Не хотим умереть до пенсии», — с таким девизом на площадь пришли несколько ппожилых волгоградцев.

Лидер волгоградских профсоюзов Татьяна Гензе уверена в пользе митинга

— Профсоюзы Волгоградской области , также как и профсоюзы по всей России против законопроекта в том виде, в котором он есть, — рассказывает лидер волгоградских профсоюзов Татьяна Гензе. — Резкое повышение пенсионного возраста — это не решение проблемы. Женщин, на мой взгляд, дискриминируют. Нам удалось собрать больше 50 тысяч подписей против этой реформы. За изменение в законе подписались медики, железнодорожники, педагоги и представители культуры.

На пикет приехала почти половина людей от числа заявленных

Выразить протест пенсионной реформе приехали люди из области

Волгоградцы провели митинг с десятками флагов и транспорантов

Татьяна Гензе уверена, что сегодняшний митинг не пустая шумиха.

— Для того, чтобы прийти и пошуметь есть другие мероприятия. Люди приехали на митинг в будний день в рабочее время. А ведь мы никого не принуждали приезжат. Мы рассчитываем на то, что наше обращение будет рассмотрено. Мы готовим свои поправки и предложения, которые будут направлены в Федерацию профсоюзов России. Большинство депутатов, в том числе и волгоградских, просто приняли законопроект без каких-либо предложений, а у нас они есть. Надеюсь, что ситуация с рассмотрением законопроекта во втором чтении изменится.

В основном на митинг пришли люди предпенсионного возраста

Даже дети и куклы против пенсионной реформы

Митингующие уверены, что россияне, которым решили добавить несколько дополнительных рабочих лет, не получат обещанных больших пенсий.

— Сегодня европейцы живут на 10–20 лет дольше россиян, — заявляет одна из митингующих. — По данным международной организации труда за 2017 год средняя заработная плата в Швейцарии — 341 000 рублей в переводе на наши рубли, в Германии — 154 000, в Финляндии — 152 000. Россия занимает 69 место в списке по показателю среднего заработка — 33 318 рублей. А вот пенсия в нашей стране составляет 34% от заработка, в то время как в Европе — 54%. Мы просим Владимира Владимировича услышать свой народ. Другого народа у него не будет.

Митинг прошел без происшествий

Эстафету митинга против пенсионной реформы подхватят коммунисты в эту субботу 28 июля в 10:00 на площади Металлургов — у здания театра «Царицынская опера».

Дождь дождался завершения акции протеста перед тем, как начаться