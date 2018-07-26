Налоговая нагрузка на бизнес в части соцстрахования может быть снижена

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам одобрил поправки в закон об основах обязательного социального страхования.

«В случае принятия закона нагрузка бизнеса по выплате взносов социального страхования может быть снижена с 26 до 22 процентов», — отметил сенатор Дмитрий Шатохин на заседании комитета 26 июля.

Он также подчеркнул, что выпадающие доходы бюджетов в результате этой меры могут составить до 600 млрд рублей.

Вместе с тем сенатор призвал одобрить документ, поскольку он снижает нагрузку на зарплатный фонд организаций и будет способствовать экономическому развитию.