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Налоговая нагрузка на бизнес в части соцстрахования может быть снижена
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Налоговая нагрузка на бизнес в части соцстрахования может быть снижена 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам одобрил поправки в закон об основах обязательного социального страхования.
«В случае принятия закона нагрузка бизнеса по выплате взносов социального страхования может быть снижена с 26 до 22 процентов», — отметил сенатор Дмитрий Шатохин на заседании комитета 26 июля.
Он также подчеркнул, что выпадающие доходы бюджетов в результате этой меры могут составить до 600 млрд рублей.
Вместе с тем сенатор призвал одобрить документ, поскольку он снижает нагрузку на зарплатный фонд организаций и будет способствовать экономическому развитию.
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