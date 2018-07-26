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Безденежье вынуждает саратовцев наращивать микрозаймы
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Безденежье вынуждает саратовцев наращивать микрозаймы 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Во втором квартале этого года общая сумма займов в микрофинансовых организациях Саратовской области составила 402,4 миллиона рублей (20-е место по России). Это на 8,3% больше аналогичного периода 2017 года.
По данным «Национального бюро кредитных историй», по России во втором квартале сумма выданных небольших кредитов составила 26,3 миллиардов рублей с ростом на на 23,8%.
Как правило, большинство населения занимает деньги (от 2 до 15 тысяч рублей) на небольшие сроки в связи с нехваткой зарплат на текущие расходы. Также в числе клиентов злоупотребляющие алкоголем и маргинальное население. Отсутствие залога и быстрота оформления документов повышают востребованность услуг микрофинансовых организаций.
Ранее сообщалось о резком увеличении спроса на крупные потребительские кредиты.
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