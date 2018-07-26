Безденежье вынуждает саратовцев наращивать микрозаймы

Во втором квартале этого года общая сумма займов в микрофинансовых организациях Саратовской области составила 402,4 миллиона рублей (20-е место по России ). Это на 8,3% больше аналогичного периода 2017 года.

По данным «Национального бюро кредитных историй», по России во втором квартале сумма выданных небольших кредитов составила 26,3 миллиардов рублей с ростом на на 23,8%.

Как правило, большинство населения занимает деньги (от 2 до 15 тысяч рублей) на небольшие сроки в связи с нехваткой зарплат на текущие расходы. Также в числе клиентов злоупотребляющие алкоголем и маргинальное население. Отсутствие залога и быстрота оформления документов повышают востребованность услуг микрофинансовых организаций.

Ранее сообщалось о резком увеличении спроса на крупные потребительские кредиты.