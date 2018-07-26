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В 54 квартирах вешняковцев возобновили услугу водоотведения после уплаты долга
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В 54 квартирах вешняковцев возобновили услугу водоотведения после уплаты долга 

Управа района Вешняки 53 минуты назад
Фото: Управа района Вешняки
Данные об имеющейся задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг публикуются в сети Интернет. Об этом жителям сообщил глава управы района Вешняки Сергей Махов.
Он разъяснил, что с целью уведомления должников, «Жилищником» района Вешняки ежемесячно размещается обновленная информация о задолженности жителей на сайте http://gbuv.ru/. Там же можно найти данные о процедуре ограничения водоотведения в случае неоплаты.
Дополнительно управляющая компания направляет должникам соответствующие уведомления.
За последнее время значительно выросло количество должников, которые были ограничены в услуге водоотведения. Для сравнения: в январе таких квартир было всего 6, а общая сумма задолженности составляла порядка трёхсот тысяч рублей, однако в июле их численность составила 52 квартиры с суммой задолженности 1,8 млн рублей. Всего за семь месяцев этого года услуга была ограничена в 215 квартирах, имеющих задолженность на сумму более 14 миллионов рублей.
Вместе с тем, некоторые вешняковцы рассчитались со своими долгами за водоотведение на сумму 2,4 млн руб., после чего в 54 квартирах услуга была возобновлена.
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