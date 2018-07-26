Власти Калмыкии направят 434 млн рублей на повышение зарплат бюджетникам

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. Более 430 млн рублей будут направлены в 2018 году на повышение заработной платы бюджетникам в Калмыкии . Причем из федерального бюджета на эти цели республике будет выделено чуть больше 110 млн рублей, сообщил в четверг в рамках пресс-конференции глава Калмыкии Алексей Орлов

"434 млн потребуется на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, это примерно касается около 12 тыс. граждан. Хотел бы заметить, из 434 млн рублей всего лишь чуть больше 110 млн будут выделены из федерального бюджета. Все остальное — средства нашего бюджета", — сказал Орлов, уточнив, что средняя зарплата по региону составит 21 тыс. 550 рублей.

Глава республики отметил, что регион выполняет взятые на себя социальные обязательства. Например, Калмыкия одна из первых в РФ завершила программу переселения людей из ветхого жилья, а также обеспечила детей местами в учреждениях дошкольного образования. В этом году в детсадах появятся дополнительные места для детей ясельного возраста. Также до конца года планируется сдать два дома для обманутых дольщиков.

По прогнозу властей, доходы Калмыкии в 2018 году составят порядка 12,1 млрд рублей, расходы — около 12,3 млрд рублей, дефицит — порядка 156 млн рублей.