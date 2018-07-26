Нижегородские пенсионеры внесли предложения в изменения пенсионной системы

Региональное отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» провело круглый стол, темой которого стали изменения пенсионного законодательства.

«Наша партия инициировала подобные встречи с пенсионерами практически во всех регионах, в том числе в Нижнем Новгороде. Обсудить изменения пенсионной системы мы пригласили не только областных активистов партии, но и всех, кому небезразлична судьба пенсионеров. В результате обсуждения этой важнейшей темы, мы приняли резолюцию, содержащую позиции и предложения регионального отделения партии», — сказала председатель правления регионального отделения Партии Пенсионеров в Нижегородской области Татьяна Богданова.

Принятая резолюция была озвучена на брифинге, который состоялся в Нижнем Новгороде 26 июля. Участники круглого стола пришли к выводу, что целью пенсионных изменений должно быть повышение качества жизни пенсионеров, в том числе, существенный рост уровня пенсий. Изменения должны дать людям возможность достойной жизни и активного долголетия.

«Возможное повышение пенсионного возраста — вынужденная мера. И она будет иметь смысл только при наличии серьезных дополнений, которые сегодня предлагает Партия Пенсионеров.

В первую очередь — это рост бюджетных расходов на обеспечение доступной и качественной медицинской помощи, на профилактику и раннюю диагностику заболеваний для людей старшего и пожилого возраста.

Во-вторых, создание дополнительных гарантий в трудоустройстве для людей старше 55 лет, запрет на их увольнение по сокращению штатов.

И, наконец, требуется прописать в законе меры, направленные на улучшение качества жизни пенсионеров и защиту их прав, необходимость введения ответственности для предприятий, которые применяют возрастные ограничения при приеме на работу и многое другое», — говорится в резолюции.