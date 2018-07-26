Калмыкия рассчитывает на дальнейший рост своей экономики

Калмыкия смотрит на реализацию новых майских указов президента Владимира Путина с «аргументированным оптимизмом», заявил глава республики Алексей Орлов на традиционной встрече со СМИ, которая проходила в доме правительства Калмыкии. В пресс-конференции приняло участие более 30 республиканских и федеральных СМИ.

В прошлом году собственные доходы консолидированного бюджета региона выросли на 26%, а республиканского бюджета на 18%, пояснил Алексей Орлов. По итогам первого полугодия 2018 собственные доходы бюджета Калмыкии также выросли — на 21%, а консолидированного на 28%.

«К концу года мы планируем радикально изменить ситуацию с госдолгом. В первую очередь, сократить в разы коммерческую составляющую задолженности. В ближайшие годы от банковских кредитов избавимся полнлстью», — отметил глава Калмыкии.

Средняя начисленная зарплата выросла до 21,5 тыс. рублей, при этом недавно Народный Хурал (парламент) республики дополнительно выделил 474 млн рублей из бюджета на повышение зарплат некоторым категориям бюджетников. Только около 110 млн — это целевая субсидия федерального бюджета, основная часть которых получена за счет роста собственных доходов.

Именно такие тенденции, отметил Алексей Орлов, и дают основание уверенно смотреть на реализацию в Калмыкии и новых указов президента, которые он назвал «более амбициозными и масштабными», подчеркнув в первую очередь задачу по двукратному снижению уровня бедности.