Ещё
Поддержку города получают миллионы москвичей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поддержку города получают миллионы москвичей 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
За последние семь лет социальная поддержка малообеспеченных москвичей стала приоритетной задачей столичных властей.
Повышение пенсий и пособий коснулось 2,2 миллиона москвичей.
— В 2018 году бюджетные расходы на реализацию программы «Социальная поддержка жителей города Москвы» были увеличены на 13% по сравнению с 2017 годом, — с 381,6 миллиарда до 430,8 миллиарда рублей, — рассказал руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян.
Сегодня в столице более 4,5 миллиона человек получают соцподдержку и имеют льготы на оплату услуг ЖКХ, около 900 тысяч получают льготы на оплату телефонной связи.
Новые выплаты
Более 75 тысяч ветеранов Великой Отечественной вой ны получают различную социальную поддержку. А с начала текущего года ежемесячные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий выросли более чем в два раза.
Повышенная пенсия
С 1 января этого года минимальная пенсия была увеличена на 3 тысячи рублей, в 2 раза стали выше выплаты ветеранам Великой Отечественной войны.
Увеличенные пособия
Основные пособия многодетным и малообеспеченным семьям увеличились в 2–5 раз. Повышение выплат затронуло семьи с почти 300 тысячами юных москвичей.
Дополнительные льготы
Инвалиды и участники войны получают 50-процентную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, ежемесячную компенсацию в размере 500 рублей при оплате домашнего телефона, бесплатно ездят в городском транспорте и могут пользоваться социальным такси. Кроме того, бесплатно получают лекарства по рецептам и имеют право на изготовление и ремонт зубных протезов.
КСТАТИ
В январе принято постановление о приобретении еще 122 тысяч путевок в санатории для льготных категорий граждан. По сравнению с 2009 годом общее количество бесплатных путевок выросло почти в 4 раза.
ЦИФРА
3,8 миллиона москвичей пользуются льготами на проезд в городском транспорте.
Вечерняя Москва: последние новости
В Общественной палате РФ обобщат все замечания по пенсионной реформе Нынешняя пенсионная система хороша для СССР Строители уложили первые рельсы на Крымском мосту
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия119
Ребенок съел ролл из «Макдональдса» и умер10
Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа47
Макаревич предложил выкупить Крым у Украины171
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР52
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Окопы украинских военных в Донбассе затопило
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение