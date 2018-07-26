Поддержку города получают миллионы москвичей

За последние семь лет социальная поддержка малообеспеченных москвичей стала приоритетной задачей столичных властей

Повышение пенсий и пособий коснулось 2,2 миллиона москвичей.

Владимир Петросян. — В 2018 году бюджетные расходы на реализацию программы «Социальная поддержка жителей города Москвы» были увеличены на 13% по сравнению с 2017 годом, — с 381,6 миллиарда до 430,8 миллиарда рублей, — рассказал руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы

Сегодня в столице более 4,5 миллиона человек получают соцподдержку и имеют льготы на оплату услуг ЖКХ, около 900 тысяч получают льготы на оплату телефонной связи.

Новые выплаты

Более 75 тысяч ветеранов Великой Отечественной вой ны получают различную социальную поддержку. А с начала текущего года ежемесячные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий выросли более чем в два раза.

Повышенная пенсия

С 1 января этого года минимальная пенсия была увеличена на 3 тысячи рублей, в 2 раза стали выше выплаты ветеранам Великой Отечественной войны.

Увеличенные пособия

Основные пособия многодетным и малообеспеченным семьям увеличились в 2–5 раз. Повышение выплат затронуло семьи с почти 300 тысячами юных москвичей.

Дополнительные льготы

Инвалиды и участники войны получают 50-процентную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, ежемесячную компенсацию в размере 500 рублей при оплате домашнего телефона, бесплатно ездят в городском транспорте и могут пользоваться социальным такси. Кроме того, бесплатно получают лекарства по рецептам и имеют право на изготовление и ремонт зубных протезов.

КСТАТИ

В январе принято постановление о приобретении еще 122 тысяч путевок в санатории для льготных категорий граждан. По сравнению с 2009 годом общее количество бесплатных путевок выросло почти в 4 раза.

ЦИФРА

3,8 миллиона москвичей пользуются льготами на проезд в городском транспорте.