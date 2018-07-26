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Неверов предложил способ смягчения последствий пенсионной реформы
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Неверов предложил способ смягчения последствий пенсионной реформы 

Ведомости 1 час назад
Руководство думской фракции «Единая Россия» выступает за привязку льгот для пенсионеров к действующему возрасту выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — независимо от пенсионной реформы, рассказал журналистам руководитель фракции Сергей Неверов.
«У нас очень много существует региональных льгот для людей, которые вышли на пенсию в возрасте 55 и 60 лет. Естественно, мы с регионами обсуждаем, чтобы сохранить эти льготы по возрасту, а не по выходу на пенсию», — сказал Неверов (цитаты по «Интерфаксу»). Он подчеркнул, что аналогичной позиции единороссы придерживаются и в отношении федеральных льгот.
Первый замруководителя фракции Андрей Исаев отметил, что сохранение льгот не потребует дополнительных трат, поскольку средства уже заложены в региональные бюджеты. «Наши депутаты, когда поедут в регионы, они перед региональными заксобраниями, органами исполнительной власти такие вопросы поставят и будут обсуждать», — указал парламентарий.
Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект о поэтапном увеличении пенсионного возраста для мужчин с 60 лет до 65 лет к 2028 г., для женщин — с 55 до 63 лет к 2034 г.
Как рассказывали «Ведомостям» собеседники во фракции «Единая Россия» в Госдуме перед рассмотрением законопроекта о пенсионном возрасте в первом чтении, единороссы планируют предложить сохранить льготы по налогу на имущество для мужчин с 60 лет и женщин с 55 лет и не менять пенсионный возраст для женщин с тремя и более детьми. Два федеральных чиновника говорили «Ведомостям», что из перечисленного правительство обсуждает только одно — стоит ли повышать возраст, с которого оформляется льгота на имущественный налог.
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