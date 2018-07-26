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Титов раскритиковал идею уголовной ответственности за увольнение возрастных сотрудников
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Титов раскритиковал идею уголовной ответственности за увольнение возрастных сотрудников 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: dp.ru
Бизнес-омбудсмен и глава Столыпинского клуба Борис Титов в своем Facebook раскритиковал [предложение] (https://rns.online/society/Mintrud-predlozhil-vvesti-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-uvolnenie-lyudei-predpensionnogo-vozrasta-2018-07-25/) Минтруда ввести уголовную ответственность для работодателей, увольняющих работников предпенсионного возраста.
Титов назвал это предложение самым жестким из предложенных и добавил, что, скорее всего, оно принято не будет. По его словам, есть более реалистичные варианты смягчения последствий повышения пенсионного возраста. В качестве таковых бизнес-омбудсмен привел в пример предложения: обязать работодателей ежегодно проводить диспансеризацию пожилых сотрудников за свой счет или в обязательном порядке сообщать об их увольнении (даже по соглашению сторон) в службу занятости.
«Что тут сказать? Чиновничье мышление во всей красе. Господа из Минтруда, вы всерьез думаете, что тем самым обезопасите людей за 60 от безработицы, а бюджет — от необходимости выплачивать им пособия по этой безработице? Если в экономике нет рабочих мест для пожилых, надо менять экономику, а не насиловать работодателей», — написал Титов.
Ранее Госдума приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект о повышении пенсионного возраста. «За» принятие законопроекта проголосовали 328 депутатов, «против» — 104 парламентария. Документ предполагает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Возраст выхода на пенсию планируется повышать поэтапно: увеличивать ежегодно на один год в период с 2019 по 2034 годы.
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