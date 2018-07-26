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Сотни новосибирцев пришли в парк «Городское начало» на митинг против повышения пенсионного возраста
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Сотни новосибирцев пришли в парк «Городское начало» на митинг против повышения пенсионного возраста 

ngs.ru 2 часа назад
В Новосибирске проходит митинг против повышения пенсионного возраста — несколько сотен человек пришли в парк «Городское начало» к памятнику царю Александру III. На митинге побывали корреспонденты НГС.
По их наблюдениям, к началу митинга у памятника собралось порядка 300-400 человек. Организатором митинга выступило общественное движение «Пенсионеры за достойную жизнь».
Митинг у памятника царю Александру III — очередное мероприятие в череде акций протеста против различных инициатив правительства России: повышение пенсионного возраста с 60 до 65 лет у мужчин и с 55 до 63 лет у женщин, увеличение НДС с 18% до 20%, против роста цен на бензин и т. д. Проходят такие акции в Новосибирске регулярно с конца мая— начала июня. Последний митинг состоялся 18 июля в сквере возле бьющегося током фонтана у здания на Орджоникидзе, 18.
Законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста, был принят в первом чтении 19 июля — среди голосовавших за него были и депутаты, представляющие Новосибирскую область.
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