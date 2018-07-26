Сотни новосибирцев пришли в парк «Городское начало» на митинг против повышения пенсионного возраста

Новосибирске проходит митинг против повышения пенсионного возраста — несколько сотен человек пришли в парк «Городское начало» к памятнику царю Александру III. На митинге побывали корреспонденты НГС. По их наблюдениям, к началу митинга у памятника собралось порядка 300-400 человек. Организатором митинга выступило общественное движение «Пенсионеры за достойную жизнь». Митинг у памятника царю Александру III — очередное мероприятие в череде акций протеста против различных инициатив правительства России : повышение пенсионного возраста с 60 до 65 лет у мужчин и с 55 до 63 лет у женщин, увеличение НДС с 18% до 20%, против роста цен на бензин и т. д. Проходят такие акции в Новосибирске регулярно с конца мая— начала июня. Последний митинг состоялся 18 июля в сквере возле бьющегося током фонтана у здания на Орджоникидзе, 18. Законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста, был принят в первом чтении 19 июля — среди голосовавших за него были и депутаты, представляющие Новосибирскую область