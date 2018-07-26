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Опасные игры: россияне влезают в кредиты, чтобы оформить ипотеку
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Опасные игры: россияне влезают в кредиты, чтобы оформить ипотеку 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Россияне все чаще используют для первоначального взноса по ипотеке средства потребительских кредитов — это увеличивает опасность просрочек и невозвратов, пишет Дом.Lenta.Ru со ссылкой исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».
Эксперты проанализировали случаи, когда заемщик сначала оформлял потребительский кредит на сумму от 100 тысяч рублей, а затем в течение трех месяцев оформлял ипотеку. Количество таких эпизодов неуклонно растет: если в первом квартале 2017 года было зафиксировано 1,8 тысячи таких случаев, то во втором квартале 2018-го показатель составлял уже 4,4 тысячи подобных случаев.
Использование средств потребительского кредита для первоначального взноса по ипотеке — дополнительный риск для банков. Во всем мире размер первого взноса по ипотеке — один из главных факторов при принятии решения о предоставлении жилищного кредита. Чем больше первоначальный взнос — тем меньше риск, что ипотека не будет выплачена.
Опасность такой практики зафиксировали и в Центробанке. «Мы видим взрывной рост ипотеки и взрывной рост необеспеченных потребительских ссуд. Если эти два элемента совместить, то это потенциал для накопления существенных рисков», — подчеркнул зампред ЦБ Василий Поздышев.
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