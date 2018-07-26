Опасные игры: россияне влезают в кредиты, чтобы оформить ипотеку

Россияне все чаще используют для первоначального взноса по ипотеке средства потребительских кредитов — это увеличивает опасность просрочек и невозвратов, пишет Дом.Lenta.Ru со ссылкой исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».

Эксперты проанализировали случаи, когда заемщик сначала оформлял потребительский кредит на сумму от 100 тысяч рублей, а затем в течение трех месяцев оформлял ипотеку. Количество таких эпизодов неуклонно растет: если в первом квартале 2017 года было зафиксировано 1,8 тысячи таких случаев, то во втором квартале 2018-го показатель составлял уже 4,4 тысячи подобных случаев.

Использование средств потребительского кредита для первоначального взноса по ипотеке — дополнительный риск для банков. Во всем мире размер первого взноса по ипотеке — один из главных факторов при принятии решения о предоставлении жилищного кредита. Чем больше первоначальный взнос — тем меньше риск, что ипотека не будет выплачена.