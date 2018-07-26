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Неверов: проект бюджета на ближайшую трёхлетку будет кардинально отличаться от предыдущих
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Неверов: проект бюджета на ближайшую трёхлетку будет кардинально отличаться от предыдущих 

Парламентская газета 40 минут назад
Фото: Парламентская газета
Проект бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов будет кардинально отличаться от предыдущих в связи с майским указом Президента России. Об этом рассказал журналистам глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов в ходе брифинга, посвящённого окончанию весенней сессии.
«Проект бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов будет кардинально отличаться от предыдущих в связи с майским указом Президента России. И это приоритет», — сказал он.
Неверов подчеркнул, что для фракции очень важно, чтобы совершенствование пенсионной системы в России шло в правильном русле. В начале осенней сессии работа над инициативой продолжится, поправки к ней можно будет вносить до 24 сентября. «В январе наши пенсионеры должны увидеть надбавку в 12 тысяч за год», — напомнил парламентарий.
По его словам, в качестве законодательных приоритетов для единороссов обозначен и законопроект, освобождающий граждан от исполнительного взноса при невозможности платить за ипотечный заём. «Принятие этих поправок особенно важно для тех россиян, которые брали ипотеку в валюте», — уточнил Неверов.
Он напомнил, что сейчас банк выставляет на торги квартиру, если за неё не выплачивается кредит, взимая с каждого заёмщика исполнительный сбор в размере 7 процентов. Более того, если заём брала супружеская пара, по 7 процентов платит каждый из них.
«Мы хотим установить, что сбор не будет превышать 7 процентов, вне зависимости от количества заёмщиков», — отметил глава фракции.
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