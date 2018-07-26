От налога на движимое имущество могут освободить предприятия

С законодательной инициативой предоставления налоговых преференций для всех без исключения предприятий выступило Правительство РФ . Налог на движимое имущество может быть отменен в случае компенсации бюджетам регионов доходов, которых они лишатся. Об этом сегодня на пресс-завтраке рассказала заместитель Губернатора области Валентина Артамонова

Основанием разработки законопроекта послужили массовые неоднократные обращения предприятий и организаций, которые поступали в Правительство страны в течение года. Налогом на движимое имущество сейчас облагаются все предприятия, которые уплачивают налоги по общепринятой системе налогообложения.

По мнению представителей бизнеса, это значительно сокращает возможности для развития предприятий, особенно находящихся в стадии стартапа. С 1 января 2018 года ставка этого налога определена в размере 1,1% для всех компаний за исключением тех, которые находятся в стадии реорганизации. Для них предусмотрена ставка 2,2%.

«Субъекты имели право предоставлять дополнительные преференции по этому источнику налогового дохода. Был принят областной закон для развивающихся предприятий и производств с объемом инвестиций более 100 млн рублей, в течение пяти лет они могли воспользоваться налоговой льготой. Но учитывая изменения, которые рассматриваются сейчас на федеральном уровне, все налогоплательщики вне зависимости от инвестиционной политики не будут уплачивать налог на движимое имущество. По нашим оценкам, по ставке 1,1% бюджет области недополучит доход в размере 1 млрд 200 млн рублей. Возможно, с 2019 года этого доходного источника в бюджете не будет», — рассказала заместитель Губернатора области Валентина Артамонова.

Предложения по возмещению бюджетам регионов выпадающих доходных источников готовит Минфин , одно из них — дополнительное увеличение норматива зачисление акцизов на алкогольную продукцию. Законопроект будет рассмотрен в Совете Федерации 28 июля.

Причем, парламентарии рассмотрят объемы выпадающих доходов по каждому субъекту федерации отдельно, и определят суммы, которые необходимо компенсировать. Таким образом, законопроект по освобождению от налога на движимое имущество будет поддержан только в случае определения источника компенсации выпавших доходов, подчеркнула Валентина Артамонова.