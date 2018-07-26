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В Севастополе снизили тариф на вывоз мусора
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В Севастополе снизили тариф на вывоз мусора 

Парламентская газета 44 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Власти Севастополя на 55,69 рубля снизили единый региональный тариф на услуги по вывозу твёрдых коммунальных отходов, теперь он составляет 370,77 рубля с учётом НДС, сообщает ForPost.
Приказ о снижении предельного единого тарифа на услуги регионального оператора по обращению с коммунальными отходами ООО «Благоустройство города Севастополь» подписал директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.
Сниженный тариф будет действовать с 1 июля по 31 декабря 2018 года. Введение нового тарифа позволит уменьшить сумму счетов на оплату коммунальных услуг. Ранее стоимость вывоза мусора составляла 426,28 рубля.
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