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Раскрыта сумма долга Украины перед населением
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На Украине раскрыли данные о долгах по зарплате перед населением 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Sergey Kovalev / Globallookpress
Cумма задолженности по зарплате в стране среди экономически активных предприятий за первое полугодие увеличилась на 11%.
Совокупные долги по заработной плате на Украине составили более 2,7 миллиардов гривен. Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
Самый большой долг по заработной плате зафиксирован в Волынской области. Там местные предприятия должны своим сотрудникам 50,2% всей заработной платы. Наименьший показатель демонстрируется в столичной области, киевские работодатели задолжали «всего» 4,1%.
В целом, как отмечается в материале, сумма задолженности по зарплате в стране среди экономически активных предприятий за первое полугодие увеличилась на 11%. Однако в некоторых областях она сократилась, в их числе Кировоградская, Ровненская и Ивано-Франковская.
Ранее сообщалось, что из-за долго на грани банкротства находится национальный оператор почтовой связи «Укрпочта». По словам заместителя главы предприятия Александра Черняховского, «Укрпочта» должна редакциям около 260 миллионов гривен.
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