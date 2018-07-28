Раскрыта сумма долга Украины перед населением

На Украине раскрыли данные о долгах по зарплате перед населением

Cумма задолженности по зарплате в стране среди экономически активных предприятий за первое полугодие увеличилась на 11%.

Совокупные долги по заработной плате на Украине составили более 2,7 миллиардов гривен. Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Самый большой долг по заработной плате зафиксирован в Волынской области. Там местные предприятия должны своим сотрудникам 50,2% всей заработной платы. Наименьший показатель демонстрируется в столичной области, киевские работодатели задолжали «всего» 4,1%.

В целом, как отмечается в материале, сумма задолженности по зарплате в стране среди экономически активных предприятий за первое полугодие увеличилась на 11%. Однако в некоторых областях она сократилась, в их числе Кировоградская, Ровненская и Ивано-Франковская.