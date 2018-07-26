Госдума отказалась запрещать продажу пиротехники 31 декабря и 1 января

Госдума в ходе заседания отклонила в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на продажу пиротехнических изделий с 31 декабря по 1 января.

Борис Чернышов. Документ на рассмотрение нижней палаты парламента внес депутат Госдумы от ЛДПР

Предложенный им проект федерального закона ставит своей целью обеспечение безопасности граждан. В связи с этим рекомендуется ограничить продажу пиротехнических изделий с 31 декабря до 1 января включительно. Запретить продажу пиротехнических изделий с первого по третий классы в период с 31 декабря до 1 января включительно. В случае нарушения на физическое или юридическое лицо накладывается административный штраф», — говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 руб. до 1 тыс. руб., на должностных лиц — от 1 тыс. руб. до 3 тыс. руб., на юридических лиц — от 4 тыс. руб. до 5 тыс. руб.