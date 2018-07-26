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Воронежцы задолжали более 101 млн рублей по взносам на капремонт
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Воронежцы задолжали более 101 млн рублей по взносам на капремонт 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
С начала года жители Воронежской области задолжали более 101,8 млн рублей по взносам на капремонт, рассказали в пресс-службе регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.
Региональный оператор подал в суд 6332 заявления. Собственники квартир задолжали 64,5 млн рублей, а юридические лица — 37,3 млн рублей.
Вместе с тем, более 2,7 тысяч человек добровольно погасили задолженность на сумму 65,8 млн рублей, 70 юридических лиц также в добровольном порядке выплатили Фонду капремонта 6 млн рублей, избежав уплаты исполнительских сборов.
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