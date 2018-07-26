Живем по средствам и ни от кого независим

Заместитель губернатора Вячеслав Кузин сообщил журналистам региона, что все параметры областного бюджета имеют положительные тенденции. Прибыль владимирских предприятий за первое полугодие текущего года составила более 20 миллиардов рублей, а налог на нее превысил 127,6%, а это — самый высокий показатель по всему ЦФО.

Работающее население в виде НДФЛ перечислило в казну 6,8 миллиардов рублей— на 107% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Это говорит о том, что население стало больше зарабатывать. Отмечу, что это только работающее население, которое само платит налоги за себя. Работодатель выступает лишь контрагентом. 100 рублей заработал,13, будь любезен, заплатить. Хочу добавить, что 25% от этой суммы вернулось населению в качестве различных льгот», — сообщил Вячеслав Кузин.

Огромные деньги в виде 7,4 миллиардов рублей выделены области из федерального бюджета. 1,7 миллиарда пойдут на строительство и капитальный ремонт дорог — это с учетом транспортного налога, собираемость которого поступит в областной кошелек лишь в четвертом квартале этого года.

Также Кузин отметил, что Владимирская область — единственный субъект Российской Федерации где нет просроченной кредитной задолженности. Более того 11 миллиардов рублей выделено на поддержку муниципалитетов.

«Надо жить по средствам. Все должны это понимать. Мы этими деньгами перекрыли кредиты коммерческих банков и реструктуризировали их на пять лет. Госдолг у нас самый маленький — чуть более 4 миллиардов рублей. Он у нас рассчитан до 2034 года. Помогли вот, Гусь-Хрустальному и Вязниковскому району. Мы погасили коммерческие кредиты. 300 миллионов отдали областному центру на эти же цели. Мы теперь независим от банков. К губернатору тут приходил один банкир, хотел, чтобы Светлана Юрьевна взяла 10 миллиардов, но мы отказались полностью от коммерческих кредитов», — добавил Кузин.

Главный финансист региона также рассказал, что в области продолжают исполнятся все майские Указы президента. Так, по словам Кузина,

учитель зарабатывает 34381,3 рубля, воспитатель в детском саду — 27672,9 рубля, у врачей средняя заработная плата составляет — 54170,6 рублей.