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Транспортная отрасль, промышленность и связь в Москве увеличили поступления налога на прибыль
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Транспортная отрасль, промышленность и связь в Москве увеличили поступления налога на прибыль 

Департамент финансов города Москвы 1 час назад
Фото: Департамент финансов города Москвы
Наибольший рост объема платежей показал транспортный комплекс: по сравнению с первым полугодием 2017 года поступления налога на прибыль от организаций данной отрасли выросли на 49,3%. Предприятия обрабатывающей промышленности и отрасли информационных технологий и связи увеличили объем выплат налога на прибыль на 12,1% и 11,2% соответственно, организации строительного сектора и энергетики — на 8,0 и 4,9%.
«Исполнение бюджета осуществляется в соответствии с плановыми показателями. Динамику исполнения бюджета за первое полугодие можно охарактеризовать как положительную», — сказала министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов города Елена Зяббарова.
На 1 июля 2018 года доходы бюджета города Москвы по налогу на прибыль организаций составили 384,6 млрд рублей и почти не изменились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Снижение поступлений в пределах 2,2% связано с эффектом «высокой базы» 1 полугодия 2017 года, который обусловлен дополнительными доходами, полученными по итогам 2016 года организациями нефтегазового и финансово-кредитных секторов от курсовых разниц, восстановления резервов на возможные потери по ссудам и роста доходности банковских операций.
Безработица в столице сохраняется на минимальном уровне. По состоянию на 1 июня 2018 года она составляла 0,37 процента от экономически активного населения. Больше миллиона человек работают в сферах торговли, общепита и бытовых услуг, около 700 тысяч человек заняты в банковском и финансовом секторе, более 600 тысяч — в промышленности https://www.mos.ru/mayor/themes/9299/4837050/.
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