Сенаторы одобрили закон, ограничивающий рост налога на имущество физлиц

МОСКВА , 28 июл — РИА Новости Совфед в субботу одобрил закон, который изменит порядок расчета налога на имущество граждан и замедлит темпы роста налоговых платежей для жителей 28 российских регионов уже в текущем году.

Документ вводит новый коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости: она может расти не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом. Данный коэффициент будет применяться в тех регионах, где исчисление данного налога осуществляется с коэффициентом 0,6.

Сейчас при исчислении имущественного налога по кадастровой стоимости применяются коэффициенты: в первый год применения кадастровой стоимости для расчета налога граждане платят налог с коэффициентом 0,2, затем соответственно 0,4, 0,6, 0,8, и только на пятый год выходят на 100% оплату налога. Это было сделано для того, чтобы не допустить резкого увеличения платежей для граждан, однако из-за существенного роста кадастровой стоимости недвижимости нагрузка на многих налогоплательщиков все равно существенно выросла.