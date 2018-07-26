Почему в Татарстане инвалидам не увеличивают выплату по достижении 80 лет?

Мне исполнилось 80 лет в 2015 году. Я должна была получить доплату к пенсии по возрасту, но не получила её до сих пор. В отделении ПФР сказали, что доплата не положена, потому что я инвалид. Но ведь у меня не социальная, а страховая пенсия по старости. Почему тогда не доплачивают? Может, потому что моё имя записано в базе с ошибкой? «Ваше имя в пенсионном деле и базе данных получателей пенсии записано правильно — как в паспорте. Когда вам исполнилось 80 лет, вы права на дополнительное увеличение повышенной фиксированной выплаты не имели, так как на тот момент у вас уже был повышенный фиксированный базовый размер пенсии, — пояснили в пресс-службе ПФР по РТ . — Дело в том, что инвалидам II группы c третьей степенью ограничения трудоспособности, уже получающим повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, при достижении 80 лет, выплату дополнительно не увеличивают. Это связано с тем, что повышенную фиксированную выплату устанавливают только по одному основанию: либо как инвалиду, либо как достигшему 80-летнего возраста (закон РФ №173 «О трудовых пенсиях в РФ», действовавший до 2015 г., и закон РФ №400 «О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013 г.). Вы получаете повышенный фиксированный базовый размер пенсии ещё с 2007 года как инвалид II группы c третьей степенью ограничения трудоспособности. Поэтому повышение по случаю 80-летия вам не полагается».