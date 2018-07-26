Близится корректировка пенсий работающих пенсионеров

С 1 августа в России вырастут пенсии

С 1 августа начнется корректировка пенсий работающих пенсионеров.

Она традиционно проводится раз в год. Как сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, с 1 августа 2018 года работающие пенсионеры, за которых страхователи (работодатели) уплачивали страховые взносы в 2017 году, начнут получать пенсию в повышенном размере. Размер прибавки рассчитывается индивидуально.

Играет роль трудовой стаж и зарплата, с которой отчислялись взносы.

"Максимальная прибавка составит три пенсионных балла, рассчитанных по стоимости 2017 года, то есть 235,74 рубля", — рассказали в Пенсионном фонде.

Территориальный орган ПФР пересчитывает страховую пенсию в автоматическом порядке. Поэтому для перерасчета не нужно обращаться в ПФР и писать заявление.