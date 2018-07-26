Россияне получат пенсии

Государство гарантирует всем гражданам Российской Федерации выплаты пенсий. Ситуации с неполучением денежных средств, как в 1990-х годах, не повторится.

Ранее News.ru писал о том, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила избавиться от клеток в залах суда. Она выступила за то, чтобы подсудимый сидел со своим адвокатом.