Россияне получат пенсии 

Государство гарантирует всем гражданам Российской Федерации выплаты пенсий. Ситуации с неполучением денежных средств, как в 1990-х годах, не повторится.
В пакете пенсионных изменений следует принять меры по поддержке людей пенсионного и предпенсионного возрастов, передает ТАСС слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Ранее News.ru писал о том, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила избавиться от клеток в залах суда. Она выступила за то, чтобы подсудимый сидел со своим адвокатом.