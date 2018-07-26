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Россияне получат пенсии 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Государство гарантирует всем гражданам Российской Федерации выплаты пенсий. Ситуации с неполучением денежных средств, как в 1990-х годах, не повторится.
В пакете пенсионных изменений следует принять меры по поддержке людей пенсионного и предпенсионного возрастов, передает ТАСС слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Ранее News.ru писал о том, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила избавиться от клеток в залах суда. Она выступила за то, чтобы подсудимый сидел со своим адвокатом.
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