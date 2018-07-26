Хоум Кредит Банк изменил условия по нескольким вкладам

По вкладам «Доходный год» и «Накопительный счет» ставки в рублях снижены на 0,5 процентного пункта.

По вкладам «Доходный год», «Кабинет» и «Пенсионный» проценты теперь будут выплачиваться в конце срока (до этого предусматривалась ежемесячная выплата либо капитализация процентов).

«Доходный год» (от 1 тыс. рублей на один год) теперь можно оформить под 6% годовых. Пополнение возможно в течение первых 30 дней.

«Накопительный счет» (от 1 тыс. рублей на два месяца) размещается под 5,5% годовых. Допускается пополнение и совершение расходных операций в течение всего срока. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются вкладчику.

Для клиентов банка, у которых с момента окончания срока действия договора вклада «Доходный год» прошло не более 30 дней, введен новый вклад «Доходный год Плюс» с аналогичными условиями и повышенной ставкой 6,5% годовых.

Кроме того, завершен прием депозита «Быстрый доход».