Ещё
ИП на УСН должны платить страховые взносы с полного дохода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ИП на УСН должны платить страховые взносы с полного дохода 

Время бухгалтера 1 час назад
Фото: ИА Гарант
Верховный Суд РФ рассмотрел жалобу одного предпринимателя на письмо Минфина от 12.02.2018 03-15-07/8369.
В нем сказано, что ИП, работающие УСН, не имеющие работников, и зарабатывающие более 300 тыс. рублей в год, должны уплачивать страховые взносы (помимо фиксированной суммы) по ставке 1 процент с суммы, превышающей указанную, исходя из всего получаемого ими дохода. Права уменьшить сумму дохода на понесенные предпринимательские расходы у них нет.
Такой подход, по мнению бизнесмена, противоречит принципу справедливости налогообложения, которые закреплены в НК РФ и Конституции страны. Письмо его дискриминирует, поскольку частные бизнесмены на ОСН имеют право на вычет расходов при расчете взносов.
Однако ВС РФ не разделил этого мнения и не усмотрел в письме Минфина каких-либо противоречий положениям НК РФ.
РЕШЕНИЕ Верховного Суда РФ от 08.06.2018 № АКПИ18-273  Документ включен в СПС «КонсультантПлюс»
Время бухгалтера: последние новости
За разжигание костров накажут строже Прошлая неделя выдалась богатой на новости Отказаться от потребкредита можно будет без штрафа
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной528
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий708
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара93
На Украине сообщили о ранении Захарченко161
Путин пригласил Трампа в Москву39
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
05:29
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение