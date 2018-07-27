ИП на УСН должны платить страховые взносы с полного дохода

Верховный Суд РФ рассмотрел жалобу одного предпринимателя на письмо Минфина от 12.02.2018 03-15-07/8369.

В нем сказано, что ИП, работающие УСН, не имеющие работников, и зарабатывающие более 300 тыс. рублей в год, должны уплачивать страховые взносы (помимо фиксированной суммы) по ставке 1 процент с суммы, превышающей указанную, исходя из всего получаемого ими дохода. Права уменьшить сумму дохода на понесенные предпринимательские расходы у них нет.

Такой подход, по мнению бизнесмена, противоречит принципу справедливости налогообложения, которые закреплены в НК РФ и Конституции страны. Письмо его дискриминирует, поскольку частные бизнесмены на ОСН имеют право на вычет расходов при расчете взносов.

Однако ВС РФ не разделил этого мнения и не усмотрел в письме Минфина каких-либо противоречий положениям НК РФ.

РЕШЕНИЕ Верховного Суда РФ от 08.06.2018 № АКПИ18-273 Документ включен в СПС «КонсультантПлюс»