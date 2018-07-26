Оплатят ли дорогу к морю военным пенсионерам? 

Обладают ли военные пенсионеры-северяне правом на компенсацию проезда к месту отдыха?
«Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории России предоставляется пенсионерам — получателям страховой пенсии по старости (с учётом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости) или страховой пенсии по инвалидности, — отвечает руководитель клиентской службы Управления Пенсионного фонда России в Усть-Вымском районе Марина Соловьёва. — Военным пенсионерам из средств Пенсионного фонда выплачивается только страховая часть пенсии по старости (за исключением фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости). Поэтому военные пенсионеры не относятся к категории граждан, имеющих право на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно из средств Пенсионного фонда».