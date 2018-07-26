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Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
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Матвиенко: Ситуация 1990-х годов с невыплатой пенсий не повторится 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Государство гарантирует всем гражданам России получение пенсий, ситуация 1990-х годов с невыплатой не повторится, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии заявила, что «государство при любых условиях гарантирует нашим гражданам выплату пенсий в соответствии с законодательством», передает ТАСС.
>> Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Она подчеркнула, что повторение ситуации 1990-х годов недопустимо.
Матвиенко также выразила мнение, что в пакете пенсионных изменений требуется принять комплекс мер по поддержке лиц предпенсионного и пенсионного возрастов, в том числе по защите на рынке труда, медицинского обеспечения.
Председатель Совета Федерации пояснила, что изменение пенсионного законодательства является не только повышением пенсионного возраста, а целой системой мер государства, направленной «на создание комфортной жизни людям предпенсионного и пенсионного возрастов».
Эту систему мер нужно «обсуждать, формулировать и принимать в пакете с пенсионным законодательством», отметила спикер, добавив, что речь идет о «специальных программах регулирования рынка труда», «системы медицинского обеспечения».
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий в России.
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