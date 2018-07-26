Матвиенко исключила повторение ситуации 90-х с пенсиями

Матвиенко: Ситуация 1990-х годов с невыплатой пенсий не повторится

Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии заявила, что «государство при любых условиях гарантирует нашим гражданам выплату пенсий в соответствии с законодательством», передает ТАСС

Она подчеркнула, что повторение ситуации 1990-х годов недопустимо.

Матвиенко также выразила мнение, что в пакете пенсионных изменений требуется принять комплекс мер по поддержке лиц предпенсионного и пенсионного возрастов, в том числе по защите на рынке труда, медицинского обеспечения.

Председатель Совета Федерации пояснила, что изменение пенсионного законодательства является не только повышением пенсионного возраста, а целой системой мер государства, направленной «на создание комфортной жизни людям предпенсионного и пенсионного возрастов».

Эту систему мер нужно «обсуждать, формулировать и принимать в пакете с пенсионным законодательством», отметила спикер, добавив, что речь идет о «специальных программах регулирования рынка труда», «системы медицинского обеспечения».