Долгов на 3 млрд рублей оплатили вологжане за полгода

Больше 689 миллионов рублей поступило в консолидированный бюджет благодаря работе судебных приставов Вологодчины с начала года. Вологжане оплатили долгов на сумму свыше 3,3 миллиарда рублей.

За полгода на исполнении находилось почти 898 тыс. исполнительных производств на сумму более 61 млрд руб. Чтобы стимулировать должников к оплате счетов, судебные приставы применяли различные меры принудительного воздействия. Так, около 42 тысяч жителей региона не смогли покинуть пределы России . Вынесено около 103 тысяч запретов на перерегистрацию автомобилей, более 22 тыс. постановлений в отношении недвижимого имущества, порядка 255 тыс. постановлений об обращении взыскания на доходы должника. Около 6 тысяч автомобилистов-должников временно лишились прав. Судебные приставы совершили более 5 тысяч арестов имущества на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей.

В отношении злостных неплательщиков возбуждено 527 уголовных дел. Большинство из них — 471 — связаны с невыплатой алиментов детям или нетрудоспособным родителям.

Также в рамках служебных обязанностей судебные приставы выдворили из страны более 200 иностранцев, которые незаконно или с нарушениями находились в России.