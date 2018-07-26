Долгов на 3 млрд рублей оплатили вологжане за полгода 

Больше 689 миллионов рублей поступило в консолидированный бюджет благодаря работе судебных приставов Вологодчины с начала года. Вологжане оплатили долгов на сумму свыше 3,3 миллиарда рублей.
За полгода на исполнении находилось почти 898 тыс. исполнительных производств на сумму более 61 млрд руб. Чтобы стимулировать должников к оплате счетов, судебные приставы применяли различные меры принудительного воздействия. Так, около 42 тысяч жителей региона не смогли покинуть пределы России. Вынесено около 103 тысяч запретов на перерегистрацию автомобилей, более 22 тыс. постановлений в отношении недвижимого имущества, порядка 255 тыс. постановлений об обращении взыскания на доходы должника. Около 6 тысяч автомобилистов-должников временно лишились прав. Судебные приставы совершили более 5 тысяч арестов имущества на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей.
В отношении злостных неплательщиков возбуждено 527 уголовных дел. Большинство из них — 471 — связаны с невыплатой алиментов детям или нетрудоспособным родителям.
Также в рамках служебных обязанностей судебные приставы выдворили из страны более 200 иностранцев, которые незаконно или с нарушениями находились в России.