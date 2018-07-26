Ещё
Госдума запретила морским портам РФ устанавливать тарифы в иностранной валюте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума запретила морским портам РФ устанавливать тарифы в иностранной валюте 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который запрещает устанавливать тарифы на услуги в морских портах РФ в иностранной валюте и условных единицах, что позволит снизить издержки российских грузоотправителей при колебаниях курса рубля.
Согласно документу, цены (тарифы, ставки) на услуги в морском порту должны быть выражены в рублях, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
Законом предусмотрен переходный период вступления в силу его положений до 1 января 2025 года, поскольку у большинства компаний, работающих в российских портах, имеются долгосрочные валютные обязательств. Они связаны с реализацией инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры морских портов, реструктуризацией задолженности в различных объемах и с различными сроками погашения и, как ожидается, что у большинства компаний будут погашены до 2025 года.
Прайм: последние новости
Кредитные организации могут пойти на новое снижение ставок по депозитам в валюте Представитель ПФР:Увеличить пенсии в России без повышения пенсионного возраста нельзя Начальником Южного главного управления ЦБ РФ с 30 июля назначен Евгений Эберенц
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия36
С Крымским мостом может произойти страшное390
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип363
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ20
Блогер Никита Шалагинов умер от рака14
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
10:50
Блогер Никита Шалагинов умер от рака
Общество
00:21
Названы самые «дорогие» звезды Instagram
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение