Госдума запретила морским портам РФ устанавливать тарифы в иностранной валюте

МОСКВА , 26 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который запрещает устанавливать тарифы на услуги в морских портах РФ в иностранной валюте и условных единицах, что позволит снизить издержки российских грузоотправителей при колебаниях курса рубля.

Согласно документу, цены (тарифы, ставки) на услуги в морском порту должны быть выражены в рублях, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Законом предусмотрен переходный период вступления в силу его положений до 1 января 2025 года, поскольку у большинства компаний, работающих в российских портах, имеются долгосрочные валютные обязательств. Они связаны с реализацией инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры морских портов, реструктуризацией задолженности в различных объемах и с различными сроками погашения и, как ожидается, что у большинства компаний будут погашены до 2025 года.